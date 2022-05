Estate 2022, atto secondo. L'Inter è pronta a tornare all'attacco per rinforzare il suo attacco: dopo Robin Gosens, vuole strappare all'Atalanta anche Duvan Zapata. In pole dodici mesi fa per sostituire Lukaku, l'attaccante colombiano torna nel mirino come spalla di Dzeko, 36 anni.



Per caratteristiche di primo livello come fisicità e abilità nell'ultimo passaggio, Zapata sarà l'obiettivo numero uno del mercato dei cugini nerazzurri. Percassi e Pagliuca, che a loro volta stanno sondando altri profili in attacco per l'area atalantina, sono pronti ad ascoltare le offerte partendo da un minimo di 45 milioni.