Bologna-Juventus, le pagelle di CM: Milik e Yildiz cambiano la partita, con Calafiori brilla Castro

nel primo tempo è uno spettatore non pagante, nel secondo invece sono tre i gol che per un motivo o per l’altro subisce.i suoi spunti sono spesso interessanti, dà una mano in entrambi le fasi senza tirarsi indietro ma cala un po’ sul finale.prima salva un gol sul finale del primo tempo ma poi concede a Chiesa l’occasione di accorciare le distanze. Tutto sommato però sono più gli aspetti positivi che quelli negativi della sua gara.ci mette meno di tre minuti a segnare il primo gol rossoblù, il suo primo con la maglia del Bologna e a raddoppiare poi nel secondo a conclusione di una stagione straordinaria.

(dal 31’ st: il suo ingresso in campo è sicuramente da rivedere).prova non banale e senza grosse sbavature, fa quello che gli chiede l’allenatore supportando i compagni sia in avanti che indietro.la sua esperienza in partite come queste è fondamentale, non perde mai la calma e questo lo porta a eccellere in mezzo al campo.(dal 31’ st: si fa trovare pronto a ogni duello).anche lui va a rete ma il gol viene annullato per fuorigioco, si fa notare per creatività e senso della posizione. Bravo.

(dal 25’ sta tratti fumoso ma sicuramente ci mette il cuore).fornisce l’assist per il gol di Castro e dà il suo contributo alla manovra offensiva in più occasioni, arriva alla sostituzione avendo dato l’anima.(dal 25’ stun po’ confusionario).parte forte come i compagni poi cala forse a causa della stanchezza ma il suo compito lo porta comunque a casa.crea qualche insidia alla difesa bianconera senza però trovare la porta, lo spirito di sacrificio non manca e infatti lavora tanto per la squadra.

chiamato a sostituire Zirkzee dal primo minuto, segna il secondo gol del Bologna non facendo pesare l’assenza del titolare e dando prova di grinta e determinazione. Suo anche l’assist per il secondo gol di Calafiori.(Dal 18’ stentra in maniera propositiva in campo).il Bologna a Champions League raggiunta va in vantaggio 3-0 ma nella seconda frazione di gioco si fa rimontare dalla Juventus. La gara finisce in parità con un po’ di amaro in bocca.Due belle parate nel vuoto cosmico della Juventus. Almeno fino al gol di Chiesa. Poi la Juve si è messa al suo livello.

Molle, estremamente molle, per l'intervento che chiude i conti e fa partire la festa bolognese.Un paio di cose buone, altrettante negative. La barca affonda, anche per lui.Meno largo, più accentrato. Ma quelli del Bologna non li prende quasi mai (dal 12' st- Cambia drasticamente la partita, e tutta in favore della Juventus. Trovando pure un gol pesantissimo).Non si è visto. Anzi: una volta, sì. Quando ha preso il giallo che chiude la sua stagione. Comunque positiva (dall'1' stBuona gamba, ma poca verve).

Spesso anticipato, quasi mai pungente. Si muove tra le linee ma sono le linee bolognesi a muovere lui (dall'1' st- "Chi si rivede": ci mette grinta, vuole farsi vedere).Parecchio nervoso, un paio di falli evitabili e... la gestione. Resta quello, poi basta.Quando sgasa, fa la differenza. Lo fa soltanto una volta: non ne ha più nel serbatoio? (dal 26' st- Bentornato. Con qualità).Un dribbling e neanche tanta voglia. Potrebbe alzare il livello, se solo trovasse un po' di spazio.

- Sembra voglia metterci almeno l'orgoglio: dura il tempo di uno sprint. Poi su Lucumì si prende un bel regalo.Impegno evidente, ma è poco efficace. Soprattutto, le scelte: ne sbaglia tante a pochi metri dalla porta (dal 19' stQuantomeno reagisce: la punizione è un gioiello).Non l'aveva immaginata così. Il primo tempo un disastro, la ripresa d'orgoglio. Sorride sarcastico, ma anche soddisfatto.