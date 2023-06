Koopmeiners, Scalvini, Demiral e Musso. Asse caldo Atalanta e Inter, con la squadra milanese che ha contattato quella bergamasca per ben quattro pedine. Nel caso in cui André Onana dovesse trasferirsi in Premier League infatti, un po' a sorpresa, l'Inter si è mossa per Musso, che con l'arrivo di Carnesecchi e il ruolo di vice di Sportiello a Bergamo nei mesi scorsi, non sta trovando e non troverà più spazio. L'argentino sarebbe felice del trasferimento a Milano che gli darebbe visibilità anche in ottica Nazionale. L'Inter sarebbe disposta a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto.



L'Inter aveva già allacciato i contatti con l'Atalanta per Teun Koopmeiners, valutato 45 milioni, e Giorgio Scalvini, 40 milioni, oltre a Merih Demiral, 20 milioni e nessuno spazio nell'organico nerazzurro a differenza del centrocampista olandese e del difensore azzurro che i Percassi cercheranno di tenersi stretti.