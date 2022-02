Insediare le big per aggiudicarsi ogni anno un posto tra le prime quattro in Serie A: è questo l'obiettivo per l'Atalanta del nuovo co-presidente del club nerazzurro Stephen Pagliuca insieme alla decina di investitori americani che hanno creduto nel progetto dei Percassi.



IL FOCUS- Come spiega La Gazzetta dello Sport, se la Champions non dovesse arrivare alla fine di questa stagione sicuramente tornerà ad essere un “focus” nella prossima. Anche con investimenti mirati e consistenti, a garanzia del necessario rafforzamento della squadra per competere con la concorrenza delle big italiane: da Inter e Milan alla Juve, passando per il Napoli e, magari l’anno prossimo, anche Roma, Lazio e Fiorentina.



L'UOMO DI FIDUCIA- Un uomo di fiducia di Stephen Pagliuca avrà un ruolo strategico in Atalanta: Luca Bassi, oggi co-head of the technology financial and business services vertical” di Bain Capital.