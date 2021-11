Non in Champions League, perché l'Atalanta vuole passare il girone e rimanere nell'Europa più bella, ma in campionato la squadra di mister Gasperini ora punta seriamente al terzo posto in classifica.



CHE OCCASIONE- Numeri alla mano, a -3 dall'Inter, i nerazzurri sono già proiettati alla prossima giornata: una Dea sempre meno incerottata, col ritorno di Toloi, Djimsiti, Pessina e Gosens dal 1', ha l'occasione di sfatare il tabù Gewiss Stadium e vincere contro lo Spezia arrivando a quota 25. Il giorno dopo Inter e Napoli si sfideranno annullandosi, con i partenopei che potrebbero frenare la Beneamata per continuare la loro corsa scudetto: a quel punto l'Atalanta aggancerebbe la milanese di Inzaghi, in piena corsa Champions.