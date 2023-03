Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro l'Empoli: "Abbiamo tolto un peso, sai che eravamo carichi prima della partita, abbiamo fatto bene, un grande primo tempo, creato, pressato. Vai in svantaggio nell'intervallo e pensi "non ancora, non ancora", nel secondo tempo. Grande atmosfera, abbiamo pressato, il pubblico anche, tutti ci siamo riusciti. Vincere così è anche più bello di farlo 8-0".



SVOLTA - "Speriamo, è un momento difficile, era un periodo complicato. Abbiamo segnato poco... E forse un gol da uno che non segna mai (parla di se stesso, ndr) magari sblocca qualcosa. Se vuoi tornare lì su devi fare filotto, vincere un paio di partite di fila. Intanto abbiamo iniziato, poi c'è la Cremonese".



CHAMPIONS - "Prima vinciamo le nostre, quando arriviamo lì ci guardiamo di nuovo".