Concluso il campionato, l'può finalmente festeggiare la bella stagione, conclusasi in bellezza con la vittoria dell'sul Bayer Leverkusen. In mattinata la squadra di Gianpiero Gasperini è stata accolta presso il Comune di Bergamo, dove sono state conferite laper aver dato lustro al nome di Bergamo nel mondo. Ora, è tempo di festeggiamenti, con il pullman predisposto dalla società per sfilare attraverso la città dove i tifosi sono schierati e pronti a celebrare la stagione della Dea.

Il pullman è partito da Città Alta e scorre in mezzo alla folla. Intanto al Gewiss Stadium, meta ultima della sfilata trionfale, si accalca la folla ad attendere la squadra. Sul pullman si alza il trofeo dell'Europa League.E' subito festa. I tifosi intonano un, per allontanare le voci di mercato che vedono la Juve interessata al giocatore olandese: "Resta a Bergamo, resta a Bergamo". Il centrocampista risponde con sorrisi e ringraziamenti.La squadra arriva nella zona dov'è prevista la partenza del pullman. Molti i tifosi ad attendere. Si fa notare. Un tributo al compagno di squadra e nazionale, che per infortunio non ha potuto prendere parte alla finale di Dublino.