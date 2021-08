Sette giorni e sarà Serie A, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Intanto, spazio all'amichevole di lusso contro la Juventus di questa sera: contro i bianconeri, con tutta probabilità, il tecnico nerazzurro si affiderà agli undici che potrà ritrovare sabato 21 agosto, sempre a Torino, ma contro i granata di Juric.



Alla prima di campionato, infatti, non ci saranno Toloi, Freuler e de Roon, tutti a causa di una squalifica rimediata nel corso della scorsa stagione. Probabile, dunque, che l'allenatore orobico sia spazio al trio Palomino, Demiral e Djimsiti in difesa - davanti Musso - oltre che a Pasalic e Pessina a centrocampo, con Maehle e Gosens sugli esterni. In attacco, possibile una chance per Piccoli insieme a Malinovskyi e Muriel.