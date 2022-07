Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri vuole due primi portieri allo stesso livello per alternarli, proprio come fece mister Gasperini all'Atalanta con Gollini-Berisha prima e Gollini-Sportiello poi.



Proprio sul portiere trentenne di scuola Atalanta sono andate nelle ultime ore le attenzioni della Lazio, che in rosa si è già cautelata con il ’99 portoghese Luis Maximiano dal Granada. L’alternativa a Provedel, un affare che ancora non si è chiuso perché il suo procuratore non vuole fare sconti, è proprio il protetto di Beppe Riso, che sta alla finestra, desideroso di tornare protagonista in Serie A piuttosto che fare da vice a Musso.