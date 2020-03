Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio-in attesa che la Lega Serie A prenda una decisione in merito- si sta preparando con molta cura alla trasferta bergamasca. La preoccupazione degli uomini di Inzaghi infatti non sarebbe solo legata a come contrastare il tridente nerazzurro da 70 gol a stagione, ma a proteggersi da eventuali contagi da coronavirus. Il loro quartier generale infatti, a Grassobbio, è a meno di 10 km dal centro bergamasco.



PRECAUZIONI- Come riporta il quotidiano infatti, la società biancoceleste ha già predisposto che il trasferimento avverrà in charter privato nel tardo pomeriggio di venerdì, subito dopo l’allenamento di rifinitura e il pranzo di squadra e che tutti i giocatori saranno dotati di soluzioni disinfettanti mentre nel centro sportivo verranno monitorati tutti i soggetti provenienti dalle regioni in emergenza virus.