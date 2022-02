“Un uomo vero”. Così Roksana Malinovska, moglie del fantasista dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, racconta il marito, che ieri ha mostrato la maglia “No alla guerra in Ucraina” dopo la doppietta all’Olympiacos. “Gasperini gli ha chiesto se poteva partire - dice a Tuttosport - e Ruslan si è dimostrato pronto, forte. Anche se dentro sta soffrendo più di tanti. La sua famiglia abita vicino Kiev, spero che la squadra capisca quello che prova e lo aiuti”. I parenti di Roksana, invece, vivono a Odessa, città sul Mar Nero tra le prime sotto l’attacco dei russi: “Ieri hanno attaccato la base navale e tutti gli aeroporto, ho detto ai miei di non uscire di casa. La gente scappa, ma dove pensa di andare? L’appello è quello di non spostarsi”.