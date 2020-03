A nessuno piace fermarsi a questo punto del campionato per una grave emergenza sanitaria, men che meno all'Atalanta in piena forma e in piena corsa nella lotta Champions sia per quanto riguarda la classifica di Serie A che i quarti di finale. Ma se un unico lato positivo esiste riguarda sicuramente Rafael Toloi: il difensore brasiliano infatti, alle prese con la lesione al flessore destro, avrò tutto il tempo per recuperare.



Rientrerà dunque l'emergenza difensiva dell'Atalanta, che aveva costretto mister Gasperini, come ricorda La Gazzetta dello Sport, a far indietreggiare alcuni componenti del centrocampo per aiutare la retroguardia e colmare la mancanza di uomini. Toloi tornerà a disposizione quando si tornerà a giocare a maggio e l’Atalanta potrà così dimenticare l’emergenza difensiva e, si spera, anche quella da Coronavirus.