Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervistato alla vigilia della gara col Cagliari dai microfoni della società, ha svelato di non voler stravolgere la squadra nonostante le sette partite in ventuno giorni. Mercoledì però ci sarà la trasferta a Verona e domenica prossima la Juve in casa, per cui qualche turnover matematico si vedrà, domani alle 15 al Gewiss Stadium.



Forse in porta, Musso si era dovuto fermare qualche minuto nella ripresa europea, non di certo in attacco, perché senza Touré e Scamacca il Gasp non può fare a meno del goleador De Ketelaere. Ecco quindi la probabile formazione dell'Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Lookman.