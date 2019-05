In occasione della festa dei Club Amici Atalanta Boccaleone a Calcinate, sono stati ospiti i tre giocatori nerazzurri Alejandro Gomez, Duvan Zapata e Josè Luis Palomino.



Tanta felicità per la presenza dei calciatori, vi riportiamo un estratto dei loro interventi, a partire da 'Papu' Gomez: "Tutti scrivono che l'Atalanta è una sorpresa ma siamo arrivati già una volta quarto e un'altra settimo, non è una sorpresa, ora aspettiamo la finale di Coppa Italia. Soffrirò sabato a guardarla dalla Tv e non giocare. Da bambino sognavo di giocare in Serie A e in Italia, a Catania l'ho realizzato ma dopo sono andato in Ucraina e grazie a Dio sono tornato in Italia a Bergamo".



Palomino: "Speriamo di poterla riportare qui la Coppa, faremo del nostro meglio. Quando perdiamo rivediamo ciò che abbiamo sbagliato per migliorare e preparare meglio la prossima partita, poi Gasperini si arrabbia tanto...".



Zapata: "Quando segno non faccio nessun segno, a volte faccio lo stesso gesto di Drogba, ma quando mi ricordo. Mi sono stupito di Bergamo e dell'accoglienza, nessun club mi aveva mai ricevuto così. Se in estate andrò da qualche altra parte? Ma dove volete che vada, sono appena arrivato! I miei capelli? Tutto merito di mia moglie!".