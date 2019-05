Chi meglio dei bergamaschi- grandi lavoratori come risaputo - può godere nel vedere un cantiere all'opera, per di più se all'interno dello stadio che li ha fatti sognare? Lacrime miste a felicità per il Demolition Day avvenuto questa sera all'ormai ex Atleti Azzurri d'Italia, che ha dato il via alla demolizione della Curva Nord. Presente anche il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, orgoglioso dei lavori e dei risultati da brivido che la sua squadra gli sta regalando: “Oggi si scrive la storia, è un investimento molto importante. La storia dell’Atalanta è qua e abbiamo preferito lasciare lo stadio in città. E' dalla mia prima presidenza che pensavo a questo, adesso lsarà importante rifare le curve. Il ricordo più bello dello stadio? Quando ho giocato io".



PRESTAZIONE ATALANTA. "Soffro un po’ di vertigini, è straordinario quanto fatto fino a oggi, non esageriamo su Real e Barca ospiti in futuro qua a Bergamo, è giusto essere umili e tenere i piedi per terra, la nostra filosofia è questa. Ogni partita adesso è una finale e una storia a sé, potremo raccogliere risultati importanti ma anche no, vinca il migliore il 15 maggio". GASP RESTA- "Gasperini? Rimane di sicuro, ma lasciamo perdere la Champions, siamo già felici ora. Con la Lazio in Coppa mi aspetto un’altra partita, è forte e anche Inzaghi lo è. La finale è già un grandissimo obiettivo, vinca il migliore. Se sono gasato? Non lo dó a vedere, ma dentro. Si sono dimenticati di me nel murales della Lega, ma dicono che la Dea giochi il calcio più bello, sono contento. La storia dell’Atalanta passa dal vivaio poi quest'estate andremo in ritiro a Clusone, l'avevo promesso al sindaco che è un grande tifoso. Stanno nascendo tanti nuovi atalantini in Italia, che bello!”