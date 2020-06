Dopo le dure parole del Valencia che, ieri sera, tramite un comunicato ufficiale della società, ha fatto sapere di ritenersi "sorpresi dal fatto che l’allenatore, sia il giorno prima che il giorno della partita del 10 marzo al Mestalla, era a conoscenza di avere sintomi presumibilmente compatibili con il coronavirus e non abbia preso misure preventive, mettendo a rischio, se quello fosse stato il caso, molte persone durante il suo viaggio e soggiorno a Valencia", il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non ha voluto replicare.



PROTOCOLLI RISPETTATI- L'ha fatto però la società nerazzurra che, tramite La Gazzetta dello Sport, ha precisato: "In occasione della partita tutti i protocolli di sicurezza erano stati rispettati e che il tecnico non aveva mai avuto febbre o problemi respiratori prima e durante il soggiorno in Spagna".