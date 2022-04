Gli 8 gol e 6 assist di Luis Muriel in stagione non bastano all'Atalanta per rimanere attaccata al treno della Champions: la Juve dista otto lunghezze e, oltre all'assenza per infortunio di Zapata, ha pesato non poco il rendimento altalenante di Muriel.



Contro il Bologna, dopo essere rimasto a secco, è subentrato al suo posto il giovanissimo (classe 2003) Cissé, che è andato subito in gol: una bocciatura a cui il colombiano non si è riscattato con la maglia dei Cafeteros. In campo solo 66' senza segnare, nella gara decisiva contro il Venezuela non è stato convocato nemmeno in panchina.



Ora, con soli due allenamenti sulle gambe insieme ai compagni, difficilmente mister Gasperini opterà per dargli la maglia dal 1' contro il Napoli, lanciando al suo posto Jeremie Boga. Non solo: in mancanza di stimoli e con patron Percassi (e Pagliuca) che cercherà in tutti i modi di alzare l'ingaggio a Zapata per trattenerlo, Muriel potrebbe trasferirsi altrove.