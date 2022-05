Ultimi centottanta minuti per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa per l'Europa - che sia E.League o Conference - e chiamata dalla difficile trasferta contro il Milan, nella partita che potrebbe sancire una fetta di Scudetto per la squadra di casa. Nelle prossime ore, il gruppo nerazzurro tornerà al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia per studiare la squadra di Pioli e preparare il penultimo impegno stagionale, aspettando quanto uscirà stasera da Fiorentina-Roma, altra gara importante in chiave europea.