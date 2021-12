Si sente doppiamente derubato, oggi, l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel. Prima il palo gli ha tolto la gioia di un gol del pari che avrebbe riacceso le speranze della qualificazione agli ottavi di Champions, poi una volta a casa ha scoperto che i ladri gli avevano sfondato il vetro di una finestra, introducendosi nell’appartamento e rubando contante per migliaia di euro e 10 orologi di valore.



Muriel, residente a Bergamo dal 2019 in una casa ai piedi di Città Alta, è stato derubato da dei professionisti che sapevano come muoversi ed erano a conoscenza della partita al Gewiss Stadium. Sono entrati da una finestra, infrangendo un vetro senza farsi sentire dai vicini.