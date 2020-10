Il nuovo attaccante dell'Atalanta Sam Lammers ieri pomeriggio è entrato ancora una volta a gara in corso e ha trovato il suo secondo gol in campionato, la rete della bandiera contro il Napoli. Intervistato dal canale ufficiale Atalanta.it, ha svelato: “Siamo partiti molto male e questo risultato è deludente per noi, però ovviamente sono contento per il mio secondo gol”.



SOLO UN GOL- “Nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo, perdevamo la palla molto velocemente e il Napoli ha giocato meglio. E’ stata una partita molto difficile, con un risultato molto deludente. Il secondo gol è la cosa positiva di oggi per me, sono subentrato e quando si entra dalla panchina si cerca di svoltare la partita. E’ un peccato che sia riuscito a segnarne solo uno, e che anche la squadra ne abbia segnato solo uno. Non vale molto, ma sono felice per la rete”.



A BERGAMO MI SENTO A CASA – “Il calcio italiano mi piace. Sono da un mese qui, a Bergamo mi sento davvero a casa. E’ una grande città e mi trovo in una grande società, per questo sono contento. E’ positivo giocare tante partite nelle prossime settimane, così possiamo voltare pagina. Dobbiamo subito pensare alla prossima gara, per ottenere un risultato migliore”.