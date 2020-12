È ripresa la preparazione dell'Atalanta questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista dell’ultima partita della Fase a gironi nella UEFA Champions League 2020-2021 in programma mercoledì alle 18.55 ad Amsterdam contro l’Ajax.



La squadra, dopo essere rientrata nella serata di domenica da Udine senza aver giocato per il rinvio della gara contro i bianconeri friulani, si è allenata al mattino a Zingonia: lavoro differenziato per Mojica e Pašalić.



Domani, martedì 8 dicembre, è in programma un altro allenamento mattutino al Centro Bortolotti e poi la partenza per l’Olanda.