Prosegue la preparazione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della trasferta di domenica (ore 12,30) in casa dell'Hellas Verona, valevole per la ventottesima giornata di campionato. Tutti agli ordini del tecnico nerazzurro, tranne Gosens, Hateboer e Šutalo che hanno proseguito i rispettivi percorsi di lavoro differenziato. Domani, come riporta il sito ufficiale orobico, l'ultima seduta prima della partenza.