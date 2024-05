Serie B LIVE: si parte con Cremonese-Pisa. Il Parma può salire in A oggi

In occasione della 36a giornata di Serie B, la terzultima, potrebbe arrivare il primo verdetto:. Per ritornare ell'élite del calcio italiano dopo tre anni la squadra di Pecchia può anche pareggiare ma deve sperare in un ko dei lagunari. Oggi sono in programma tutte le partite, si parte alle 12.30 con il match tra Cremonese (oramai fuori da giochi per la promozione diretta) e Pisa. Alle 18 chiudono la giornata i derby Reggiana-Modena e Feralpisalò-Brescia, Bari-Parma e Lecco-Sampdoria.

