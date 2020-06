La ripresa del campionato è vicina e per l'Atalanta la data cruciale sarà quella di mercoledì 24 giugno alle 21.45. Dopo il primo test contro un team di centro-classifica infatti, il recupero contro il Sassuolo di domenica 21 giugno alle 19.30, la vera partita chiave sarà Atalanta-Lazio, che darà tante risposte sulla forma delle due squadre e sulla classifica. Inoltre, è una partita che si porta dietro molte polemiche da quattro mesi or sono, quando patron Lotito non permise all'Atalanta di cambiare data del match per affrontare al meglio il suo impegno in Champions.



BATTI E RIBATTI- E in questo clima di tensione adrenalinica dopo lo stop prolungato, il capitano dell’Atalanta Papu Gomez non si è trattenuto dal postare sui social le immagini che immortalano il suo gol, realizzato nel corso della partitella in famiglia, scrivendo: “Sto scaldando i motori“. Un avvertimento colto subito dal centrocampista della Lazio Luis Alberto, che un po' spaventato dalla rete del numero 10 dell'Atalanta e dalla sfida diretta che si avvicina, ha commentato subito: “Tienili tutti per gli allenamenti (i gol), per favore“.