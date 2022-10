Sette vittorie e tre pareggi in dieci partite: è questo il bilancio finora in stagione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente al secondo posto con due punti di svantaggio sul Napoli capolista. La formazione nerazzurra vuole continuare a mantenere l’imbattibilità nel match casalingo contro la Lazio, mai sconfitta lontana dall’Olimpico e reduce da due 0-4 esterni consecutivi contro Cremonese e Fiorentina. Le quote degli esperti Snai favoriscono il segno «1» a 1,95 contro 3,75 dei biancocelesti. Nel mezzo l’opzione pareggio offerta a 3,65. Quando si parla di Atalanta e Lazio è impossibile non nominare lo spettacolo, con gli ultimi quattro match disputati a Bergamo terminati sempre con almeno quattro goal. Per questo in quota è nettamente avanti l’Over 2.5, a 1,65, su un match con meno di reti fissato a 2,10. A proposito di marcatori Maurizio Sarri deve fare i conti con l’assenza di capitan Immobile, bomber della squadra. Il tecnico biancoceleste si affida sull’esperienza di Pedro, già a segno lo scorso anno al Gewiss, proposto a 4,5, mentre vale 2,50 volte la posta il primo gol casalingo del centravanti colombiano Luis Muriel, finora a segno solo nel pari di Udine.