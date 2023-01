Scalvini più sì che no, Zapata più no che sì. All'indomani della gara con lo Spezia che è valsa il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia per l'Atalanta, mister Gasperini fa la conta in infermeria. Oltre a Zappacosta, fermo per una ventina di giorni a causa di una lesione al bicipite femorale, rischiano l'assenza anche il difensore Scalvini e l'attaccante Zapata.



Per Scalvini si tratta di una contusione al ginocchio destro, mentre per il colombiano di un risentimento muscolare all'altezza dell'anca, da valutare nella giornata di oggi.