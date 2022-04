Con l'inizio di aprile il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini rivede la luce in fondo al tunnel: entro la metà del mese infatti potrà riavere a disposizione due giocatori fondamentali per la volata della sua squadra verso il quarto posto Champions e le semifinali di Europa League.



L'attaccante colombiano Duvan Zapata è infatti rientrato a Zingonia, dove si sta allenando a parte, ma nei prossimi giorni prenderà parte alle prime partitelle in famiglia: l'obiettivo è mettergli minutaggio sulle gambe nella ripresa della gara di Serie A contro il Sassuolo, domenica 10 aprile, per poi lanciarlo titolare il 14 aprile contro il Lipsia, dove si deciderà il passaggio alle semifinali di Europa League.



Anche il capitano dell'Atalanta, Rafael Toloi, dopo l'ennesimo infortunio muscolare (al flessore destro) rientrerà per le stesse gare: entro metà aprile riprenderà la fascia da ministro della difesa orobica. A quel punto, se si esclude il neo infortunato dell'Atalanta Primavera De Nipoti (frattura al piede) resterà fuori solo Ilicic, per problemi personali.