Sassuolo-Atalanta 2-1







Sportiello 6,5: due paratone e due gol subiti senza colpe.



Toloi 5,5: fatica a contenere Traorè, si sgancia meno del solito.



(11’ s.t. Palomino 5,5: anche dopo il suo ingresso la Dea rischia grosso e fa acqua)



Demiral 6: come un martello su Scamacca, però non riesce a chiudere sul raddoppio di Traorè.



Scalvini 6: prima dalla parte di Berardi, così così, poi spostato a destra, dove servirebbe un po’ di spinta in più anche dal braccetto.



Hateboer 5: irriconoscibile e impreciso.



(1’ s.t. Zappacosta 6: non trova gli spunti dell'andata)



Pessina 5,5: forse poteva tenere meglio la posizione nel gol dell’uno a zero, senza tentare un fuorigioco azzardato su Traorè.



Pasalic 6,5: bel tiro dal limite, nel primo tempo, deviato sulla traversa da Consigli. Nella ripresa passa a fare il trequartista, ma ormai è spompo.



(31’ s.t. Malinovskyi 6: la squadra non gira, e lui stavolta zero magie)



Pezzella 6,5: dei quinti della Dea è l’unico in forma. Dopo una bella discesa con cross, reclama rigore per un tocco di mano di Ayhan. Nella ripresa passa a fare il braccetto.



Miranchuk 5: si muove benino, si crea lo spazio per tirare ma non tira. Poco mordente e il mister lo boccia all'intervallo.



(1’ s.t. Koopmeiners 6: non riesce a dare la scossa al centrocampo del Gasp)



Zapata 6,5: si sbraccia, corre, salta di testa, tira, ma niente, la palla non entra. Non ancora al top.



Boga 5: di nuovo deludente, anche da trequartista. Il pallone lo tocca, sì, ma fin troppo e senza idee folgoranti.



(11’ s.t. Muriel 6,5: perde il pallone del 2 a 0 neroverde, in compenso impegna Consigli poco dopo e accorcia le distanze nel finale)





All. Gasperini 5: la Dea in campionato non è più la stessa, qualcosa si è rotto. E Boga promosso trequartista è un'idea, ma non funziona.