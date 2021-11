Cagliari-Atalanta 1-2



Musso 6: incolpevole sul gol. Per il resto giornata di ordinaria amministrazione.



De Roon 5,5: l'errore di posizione sul gol di Joao Pedro costa la sufficienza all'olandese.



Demiral 5,5: la nota negativa della difesa orobica. Insieme a De Roon concede il gol ai padroni di casa.



Palomino 6,5: attento e preciso, mai fuori posizione.



Zappacosta 7: un treno sull'out di destra. Corsa e qualità. Fornisce a Pasalic un pallone da spingere solamente in rete.



Koopmeiners 7: si muove con domistichezza e tranquillità. Suo l'assist vincente per il gol di Zapata.



(dal 18' s.t Lovato 5,5: fa il terzo centrale di difesa e per poco non manda all'aria i piani nerazzurri).



Freuler 6,5: una vera e propria garanzia. Comanda il centrocampo orobico e diffonde tranquillità a tutta la squadra.



(dal 45' s.t +2 Pessina s.v)



Maehle 5,5: quest'oggi un po' troppo timido. Ha i colpi ma non osa mai.



Pasalic 7: sta vivendo un momento veramente magico. Perfetto nel taglio in diagonale sul primo gol



(dal 45' s.t +2 Pezzella s.v)



Malinovskyi 6: quando accellera diventa imprendibile. Quest'oggi ha giocato con il freno a mano. Nel complesso sufficiente.



(dal 18' s.t Ilicic 6: sfiora un grande gol dopo pochi minuti dal suo ingresso)



Zapata 7: uno dei trascinatori della Dea. Mette il fisico su ogni pallone. Il suo settimo gol stagionale vale i tre punti.



All. Gasperini 6: si fa sorprendere con i lanci lunghi ma alla fine riesce a portare a casa l'obiettivo.