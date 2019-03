Atalanta-Chievo 1-1



Gollini 6: acclamatissimo dai tifosi della Curva dopo le ultime prove straordinarie, riesce a impedire a Meggiorini di segnare, ma poi abbandona la porta e il collega Djimsiti non fa altrettanto. Uscita avventata nell'extratime, ma il rapper di Poggio salva tutto.



Mancini 6,5: prende le misure su Stepinski, quando la difesa nerazzurra va in black-out lui riesce a spazzar via la sfera dall'area piccola. Sale in area di rigore per raccogliere i passaggi sotto porta di Ilicic ma la pressione veronese è alta.



Djimsiti 5: marca Depaoli con arguzia e chiude su Stepinski lasciando il rinvio a Gollini. Ha dormito poco stanotte e cede al sonno due volte su Meggiorini, sia quando Gollini c'è, sia quando lascia la porta vuota.



Masiello 6: la sua rovesciata in fase difensiva per mandare la sfera lontana dai gialloblù manda in visibilio tutto lo stadio. Brutto il rivio al 31' p.t., quando la Dea era già sotto, regalando palla ai piedi degli ospiti. Tenta il gol di tacco sinistro, ma quello dell'attaccante non è il suo mestiere.



(Dal 42' s.t. Barrow: sv)



Hateboer 6: Jaroszynski lo pressa e lui sbaglia persino le rimesse laterali, i colpi di testa in area piccola vanno nella direzione sbagliata. Mette una buona palla in area piccola e corre tanto, quello sì. con la zucca non arriva a intercettare i cross.



De Roon 6: buoni gli stop che permettono di controllare il pallone coi gialli che pressano. Ma vede gialli ovunque e si becca l'ammonizione. Prova il tiro da fuori ma mira la curva ospite. Freuler 6: sbaglia passaggi elementari a centrocampo, è un'ombra impalpabile e sceglie sempre la soluzione più comoda ma lontana dalla rete. Si salva per il passaggio a Zapata che poi diventa un assist per il gol di Ilicic.



Gosens 6: marca Stepinski e Meggiorini, ma quando quest'ultimo salta non sempre riesce ad anticiparlo. Corre verso la porta, solo Hetemaj lo ferma con un fallo. Strappa la sfera dai piedi degli avversari e lancia la Dea verso la ripartenza. Nè carne né pesce.



(dal 10' s.t. Castagne 6,5: una boccata d'ossigeno per la Dea il suo ingresso, perfetto il passaggio a Zapata che rischia il 2-1)



Gomez 5,5: buone le sue intuizioni per Zapata centrale. Si abbassa e si ritrova ovunque Dioussé, ma la conclusione al 23' p.t. vola libera e fa tremare Sorrentino. Alla mezzora scaglia addosso a un Super Sorrentino che fa il miracolo. Male sulla punizione a fine tempo e altrettanto sui calcio d'angolo. Sbaglia troppe azioni in area piccola buttando via sfere che potevano valere il pari e non centrando un cross. In discesa.



Ilicic 7,5: subito pericoloso, Meggiorini deve ricorrere al fallo per fermarlo, interviene anche per rubar palla senza il fischio dell'arbitro. Crossa per Mancini. Splendido il passaggio sotto porta per Zapata, mandato in fuma dalla pantera. Da incubo il tiro in posizione centrale che parte dai suoi piedi al 4' s.t. E non poteva che arrivare da lui il gol del pareggio nerazzurro su assist di Zapata. Rischia anche di farsi male, ma accompagna la palla fino alla rete. insostituibile. Vicinissimo al raddoppio al 14' s.t., mancato per un nonnulla.



(Dal 32' s.t. Pasalic: sv)



Zapata 6,5: soffocato dalla difesa gialloblù, non raccoglie facilmente i cross del Papu. Gol sbagliato e sprecato al 24' p.t. sulla splendida palla di Ilicic che il colombiano sbatte sulla rete esterna. Ci riprova al 26' p.t., ma Sorrentino para. Per poco non ci scappa un altro assist al 30' p.t. per una palla da gol per il Papu. Raccoglie la sfera dai piedi dello svizzero con una grande intuizione e regala a Ilicic il gol dell'11' s.t. Pronti e via, sbaglia la mira di pochi cm per il 2-1. Sempre pericoloso di testa.





All. Gritti 6: la sua Atalanta non parte in quarta e sbaglia alcune palle gol soffrendo la pressione avversaria. Prende gol per un errore di marcatura e non riesce a recuperare tenendo tutti gli uomini dietro. Arriveranno i suggerimenti dal Gasp in tribuna? Fatica a ingranare anche nella ripresa, ma cambia tutto l'ingresso di Castagne, che dà una spinta in attacco e la Dea trova il gol riparatore. Ma son due punti buttati.