Atalanta, le pagelle di CM: Carnesecchi è mostruoso, Pasalic e Koopmeiners due fantasmi

: tre grandi interventi nella prima mezz’ora, poi si arrende alla parabola giottesca di Mandragora. Il volo sulla zuccata di Gonzalez nel secondo tempo, invece, è roba da cineteca. Prestazione mostruosa che tiene in piedi la qualificazione: vince un gran numero di contrasti, ma qualche buco là dietro lo lascia anche lui. Per fortuna c’è Carnesecchibattaglia con Belotti in un duello fatto di contrasti duri e colpi al limite del regolamento, ne esce così così, ma la prestazione la porta a casa. Va vicino anche al gol

si esalta in mezzo all’area quando la viola viene più su. Giocatore da trinceaanche lui costretto agli straordinari con gli avversari che arrivano da tutte le parti. Ma non sale praticamente maigara difficilissima. Mandragora e Bonaventura lo mettono sempre in mezzo e non riesce né a far filtro né a ritagliarsi un po’ di spazio.: non un tocco, non un’idea, sempre in ritardo. Un fantasma.: leggermente meglio rispetto al croato. ma la musica non cambia comunque: Gonzalez su quel lato è un bel peperino, prova a tenerlo col fisico, ci riesce poco.altro passo rispetto a Ruggeri, sfiora il pari dopo un ottimo inserimento

il peggiore in campo, con l’aggravante che da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più in serate come questa. Mandragora lo ingabbia, Milenkovic e Ranieri lo anticipano spesso. Probabilmente s’innervosisce anche un po’. Maletremenda frenata rispetto al match sontuoso di Napoli. Di palloni ne arrivano pochissimi, ma non riesce comunque a compicciare granché.con lui in campo è un’altra musica. Tiene il pallone, tenta la conclusione, poi si perde anche lui, ma almeno dà un segnale di vivacità

: tanta fatica anche per lui, che non riesce a trovare l'accelerazione giusta. Va a fiammate, ma è un altro di quelli che steccano in una serata difficilissimail primo tempo dell’Atalanta è uno dei più brutti che si riesca a ricordare, sempre schiacciata a subire il pressing asfissiante della Fiorentina: una sorta di ribaltamento di ruoli. Prova a risolverla coi cambi ma l'unica squadra in campo sembra essere quella padrona di casa. Carnesecchi gli tiene in piedi una qualificazione che, altrimenti, sarebbe già compromessa.