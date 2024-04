Si gioca al Franchi di Firenze il lato A della seconda semifinale di Coppa Italia, dopo la vittoria della Juventus nell'altro match ieri sera. la, ancora scossa dalla tragica scomparsa del dg Barone proprio prima della gara di campionato, cercano il sostegno dei propri tifosi per rialzarsi dopo l'1-2 patito per mano del Milan. L'è uno degli avversari peggiori in assoluto in questo momento: vittoriosa 0-3 a Napoli, in corsa su tutti i fronti come i viola ma con un morale e una classifica migliori.Qualche sorpresa da entrambe le parti: Italiano lanciaal posto di capitan Biraghi e tiene ancora fuori Arthur, arretrando l'ex della partitain mediana accanto a Mandragora. In panchina sia Sottil sia Ikoné, gioca Kouamé sulla sinistra. Beltran e Nico Gonzalez completano il tridente dietro a. Gasperini invece risparmia il diffidato Ederson, almeno inizialmente, e propone l'attacco leggero senza Scamacca, composto da(ok dopo l'infortunio in Nazionale e l'ingresso con gol dalla panchina a Napoli)dietro a Miranchuk e Lookman.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; Miranchuk, Lookman. All. Gasperini.