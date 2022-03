Bologna – Atalanta: 0-1



Musso 6,5: Un intervento decisivo su Orsolini e già questo basta.



Djimsiti 6: mattone fondamentale di un muro quasi impenetrabile, il Bologna non trova quasi mai lo spazio.



Demiral 6.5: pilastro là dietro, quasi sempre invalicabile. Può forse fare meglio su Orsolini, fortuna sua c’è Musso.



Scalvini 6,5: partita a tutto campo per lui, sembra avere l’esperienza di un veterano unita alla voglia del ragazzino qual è.



(dal 1’ st Palomino 6: fa quello che gli chiede l’allenatore).



Hateboer 6: bello il duello con Hickey, sempre presente in fase offensiva ma contenuto con efficacia.



De Roon 6,5: preciso e puntuale nelle letture difensive, regge il centrocampo sulle proprie spalle.



Koopmeiners 6: fastidiosi i suoi inserimenti, si fa ben trovare tra gli spazi.



Freuler 5,5: serata poco favorevole, non riesce a brillare nello scacchiere bergamasco.



(dal 25’ st Pasalic 7: entra e regala l’assist vincente).



Pezzella 6: duello alla pari con De Silvestri, cercato poco in un paio di occasioni in cui si è ritagliato lo spazio per punire.



(dal 35’ st Maehle: s.v.).



Pessina 5.5: grande impegno ma qualche decisione sbagliata di troppo, lento nel pensiero.



(dal 1’ st Mihaila 6: senza infamia e senza lode).



Muriel 5,5: spesso riesce a liberarsi con efficacia ma non si rende pericoloso, un paio di errori a cui non si è abituati.



(dal 20’ st Cissè 7.5: al suo esordio segna il gol della vittoria, nulla da aggiungere).





All. Gasperini 6,5: partita con luci e ombre, solita intensità e presenza costante nella metà campo avversaria che alla fine hanno la meglio.