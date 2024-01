Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere non si ferma più, Scamacca è tornato!

Marina Belotti

Atalanta-Udinese 2-0



Carnesecchi 6,5: ci mette il tacco su Ebosele e il pugno su Samardzic, anche accecato dal sole dice no a Lovric



Scalvini 6: Quando si infila in area da dietro sconvolge i friulani e sfiora il gol, più disattento in difesa



(Dal 35’ s.t. Palomino sv).



Djimsiti 6,5: leader della retroguardia, si fa sentire con Carnesecchi e i compagni per dividersi gli ordini e chiamare palla. Fondamentale



Kolasinac 7: un muro sulla sinistra della difesa, mette la toppa anche a destra



Holm 6,5: lotta con Kamara, dalla sua rimessa lunga arriva il raddoppio e sfiora il gol in semirovesciata, indispensabile anche in difesa



(Dal 24’ s.t. Hateboer 6: rientrato dall’infortunio, una cartuccia in più).



de Roon 6: perde qualche palla di troppo, ma poi fa di tutto per recuperarla



Ederson 7: fa la festa a Festy, recupera palle d’oro su Samardzic, peccato il giallo.



Ruggeri 6,5: Fa da tramite tra CDK e Scamacca lungo la fascia, duella con Ebosele.



(Dal 24’ s.t. Zappacosta 6: aiuta a rinfrescare la sinistra, dove avrà sempre più spazio ora che Holm è sbocciato a destra



De Ketelaere 7,5: 5 gol e 5 assist in 9 partite, il belga è sbocciato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il Milan è solo un lontano ricordo



Scamacca 6,5: non segnava in Serie A dal 4 novembre scorso, una rete liberatoria alla sua prova del 9. Il mister gli ha chiesto di correre, lui si impegna.



(Dal 24’ s.t. Pasalic 6: entra e prende giallo, ma si vede il suo peso in attacco).



Miranchuk 7,5: chiamatelo Koopmeiners 2, si muove per tutto il tridente dividendosi tra calci piazzati e colpi di genio sotto porta, compresa la rete sporca ma cinica.



(Dal 43' Muriel sv).





All. Gasperini 7: riesce a non far pesare l’assenza del tuttocampista olandese, la sua squadra ritrova gioco, tecnica e qualità. È in Champions per una notte.