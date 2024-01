Quanto costa il riscatto di De Ketelaere all’Atalanta

A Bergamo Charles De Ketelaere ha ritrovato il sorriso. Dopo una stagione complicata col Milan il giocatore è andato all’Atalanta con l’obiettivo di rilanciarsi e dimostrare le sue qualità. E ci sta riuscendo. I nerazzurri sono soddisfatti delle prestazioni del trequartista belga e sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta puntando su di lui in estate.



DE KETELAERE, LA CIFRA DEL RISCATTO - De Ketelaere è arrivato all’Atalanta in prestito per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni ai quali verrebbero aggiunti eventuali bonus. E se le prestazioni dell’ex Bruges dovessero continuare su questo livello a Bergamo sono determinati a far scattare il riscatto.