Atalanta-Fiorentina 2-3



Musso 5,5: torna tra i pali dopo il rosso domenicale, non riesce a parare il rigore ma vola per evitare il raddoppio di Gonzalez. Il secondo rigore l’aveva pure parato, ma non è bastato. Prende il gol da fuori.



Djimsiti 5,5: Gonzalez è un cliente più scomodo del previsto, fatica non poco



Demiral 6: sfrutta la sua fisicità per limitare Piotek



Palomino 6,5: sfortunato, il migliore in difesa è costretto a chiedere il cambio dopo aver ben contenuto Piatek e Gonzalez.



(Dal 37’ p.t. Koopmeiners 4,5: una certezza a centrocampo, peccato per l’errore pesantissimo che vale il rigore di Piatek e riapre i giochi)



Hateboer 5,5: nei primi minuti sfiora più volte il gol, ma è poco preciso.



de Roon 5: inizio shock, regala un rigore a Gonzalez e si perde gli attaccanti viola, poi è costretto ad arretrare per l’infortunio di Palomino.



Freuler 6: come al solito fa lui il lavoro sporco a centrocampo, combattivo.



Zappacosta 6,5: duella con Gonzalez, ma il giocatore viola scappa. Firma il gol della domenica scheggiando la traversa e centrando il sette. La traversa la francobolla anche nella ripresa, ma il bis non arriva.



Boga 7,5: esordio da titolare per il neo acquisto ivoriano, che guida l’attacco dell’Atalanta, vero motore del tridente. Parte da lui l’azione del pareggio e il gol del raddoppio è un capolavoro. L’Atalanta ha di nuovo il suo numero 10.



Malinovskyi 5,5: il suo mancino della casa per poco non coglie di sorpresa Terracciano, ma si ferma lì.



(Dal 29’ s.t. Muriel 5: sbaglia un paio di palloni in area, ma regala l’11 contro 10 alla Dea facendo espellere Martinez Quarta. Serviva un suol gol però).



Pasalic 5: 35 gol in 148 partite con la Dea, il croato resta a secco anche se spazia dalla trequarti al ruolo di prima punta, ma non convince.



(Dal 29’ s.t. Pessina 6: qualche guizzo, non basta).





All. Gasperini 6: il 3-4-3 rende decisamente di pià del 4-2-3-1, anche senza Muriel. Boga è la carta vincente ma gli episodi decidono la gara per lui.