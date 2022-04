Atalanta-Napoli 1-3



Musso 5: dalle stalle alle stelle e ancora una volta dalle stelle alle stalle, in ritardo su Mertens lo atterra nettamente senza andare sulla palla regalando rigore e gol. Brutto errore. Si fa vedere in volata su Mario Rui.



Scalvini 6,5: ci prova davanti ad Ospina ma non è fortunato. Ci riprova di testa sul primo palo, trova il tempo ma non inquadra o specchio per un soffio. Guadagna angoli su Elmas



Palomino 5: non riesce a contenere la forza di Mertens e regala diversi calci di punizione. Lobotka gli ruba il tempo e la palla e l’argentino si fa ammonire concedendo la punizione che vale il raddoppio di Politano. In bambola, non riesce a fermare nemmeno Koulibaly davanti a Musso. Si riprende nei 20’ finali beffando Mertens.



Djimsiti 6: fa il suo senza eccellere, sfortunato, è costretto a uscire per un infortunio alla spalla.



(Dal 18’ s.t. Maehle 6: sfiora il ‘senza voto’, poteva e doveva fare di più, come nella sua Nazionale).



Hateboer 6,5: pulisce diversi palloni per i compagni, pressa il muro partenopeo e trova un paio di rimesse laterali.



(Dal 1’ s.t. Boga 6: costruisce diverse azioni, si fa trovare per due volta davanti alla porta ma non inquadra la rete. Ospina gli dice di no.



de Roon 6: riesce a rubare palla a Zielinski, suo guardiano personale, poi trova il gol pesantissimo di zucca con una bella girata che riapre la partita. Scala in difesa quando è necessario. Va a tanto così dalla doppietta, ma prende un giallo che gli farà saltare la trasferta contro il Sassuolo.



Freuler 6: riesce a leggere i tempi di Insigne e fermarlo in contropiede, prova a sorprendere Ospina con un tiro da fuori. Poteva fare meglio sull’azione del rigore.



(Dal 38’ s.t. Pasalic 5,5: Zanoli lo inganna e non insacca).



Zappacosta 6,5: si divide tra Koulibaly, che rincorre in fondo al campo per conquistarsi angoli, e Koopmeiners, a cui lancia diversi buoni palloni



Koopmeiners 6: contrasti, cross e angoli sono il suo pane, ma si spegne col passare dei minuti dopo un inizio infuocato



Malinovskyi 5,5: porta palla nello stretto dell’area piccola ma fatica a centrare lo specchio, buono il feeling con Koopmeiners ma non basta.



(Dal 1’ s.t. Miranchuk 6,5: ci prova subito davanti al portiere ma manca l’ultimo metro, fa sfilare diverse palle, ma sugli assist è imbattibile: nel quinto trova la testa di de Roon).



Muriel 6: la tecnica c’è, ma sul più bello viene bloccato dai difensori partenopei e non trova il guizzo vincente. Regala diversi spunti ai compagni di reparto.



(Dal 38’ s.t. Cissè: sv).





All. Gasperini 5,5: la sua Dea parte a 100 all’ora, con ritmi alti e intensità, ma due errori in difesa la costringono a ripartire dallo 0-2, inserisce Miranchuk e Boga trovando il gol, poi passa alla difesa a quattro perché rimane senza Djimsiti. Prova anche il tutto per tutto con Pasalic e Cissè ma arriva il tris.