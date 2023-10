Lazio – Atalanta 3-2: prodigioso su Casale nel primo tempo per evitare il 3-0. Può far poco sugli altri gol presi.: usa bene il fisico soprattutto, contro Zaccagni, per contenere gli affondi degli avversari. Male in occasione del 3-2: ha qualche problema a prendere le misure a Castellanos. Fuori posizione, come tutta la difesa, sul 3-2 di Vecino.: la Lazio suo lato ha troppo spazio per manovrare e lui fa fatica a tenere il diretto avversario nell’1vs1. Bravo però a trovare il tempo e la traiettoria giusta sul gol del pari.: assente ingiustificato quando c’è da ripiegare sulla trequarti sugli affondi e i tagli della Lazio. Prova a rendersi utile con qualche affondo, ma doveva fare di più. (dal 35's.t.: fatica a tenere la posizione contro la manovra avversaria, soprattutto nel primo tempo.: riapre la partita nel primo tempo. È l’ultimo ad ammainare bandiera a centrocampo. Usa spesso le maniere forti, ma almeno non si arrende passivamente al palleggio biancoceleste.: nel primo tempo è l’unico che ha creato pericoli con i suoi cross dalla fascia sinistra. (dal 35’s.t.).dovrebbe cucire il gioco tra le linee, ma non trova lo spazio e i tempi giusti per farlo (dal 1’s.t. Koopmeiners 6: dà vigore all’attacco e regala l’assist per il momentaneo pari): sfortunato nel rimpallo sull’autogol. Gioca in linea con Scamacca, ma non trova il modo di dialogare a dovere con lui (dal 24’s.t.: sfrutta male un paio di buone azioni).: spento e poco mobile. In area si perde dietro le marcature avversarie (dal 14’s.t.: l'attacco della Dea si accende col suo ingresso in campo).All.: La follia della Lega di mettere questa partita alle 15, nonostante l’impegno in coppa di giovedì, gli consegna una squadra stanca e poco lucida. Proprio per questo probabilmente serviva un approccio tattico più accorto. Azzecca comunque i cambi per agguistare l’assetto a gara in corso, ma non basta.