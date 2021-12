Atalanta-Roma 1-4



Musso 5: ha il sole negli occhi e prende due gol in 27’, poi poco nulla fino al tris da posizione ravvicinata, non perfetto sul suo palo.



Toloi 5: buca Zaniolo sull’assist, poi si fa perdonare anticipando Abraham e Mkhitaryan, di testa è sempre pericoloso sotto rete. Ci prova anche con destro, impegnando Rui Patricio, ma poi si fa scavalcare da Smalling per la rete che chiude i giochi.



Palomino 5: non eccezionale nell’azione del primo gol-flash giallorosso, aiuta poco in difesa fino alla ripresa, quando prende le misure di Zaniolo e gli ruba qualche sfera. Sfortunato, partecipa all’azione del pareggio in posizione di fuorigioco.



Djimsiti 4,5: crollato sul pallonetto di Abraham, compie un altro grave errore lasciando libero Zaniolo di segnare il secondo gol. Sono due gol pesanti, il mister lo leva.



(Dal 34’ p.t. Muriel 6: entra per segnare due gol, e dopo 12’ arriva già il primo, peccato che nella ripresa si spegne).



Hateboer 5,5: corre veloce sulla destra ma arrivano sempre troppi pochi cross.



(Dal 33’ s.t. Zappacosta 5,5: porta freschezza ma poco altro).



de Roon 5,5: atterrato in malo modo Zaniolo, si becca il giallo e regala una punizione ostica, allora si butta su Abraham cercando di limitarlo dalla mediana, ma non sempre ci riesce.



Freuler 6: arretra e avanza in base ai momenti della gara, dà il suo contributo.



Pezzella 6: a sorpresa titolare, tiene a freno Veretout e apre il gioco con maestria sull’altra fascia, i suoi polmoni non si esauriscono mai, una rivelazione.



(Dal 33’ s.t. Maehle 5,5: non riesce a invertire la rotta, perde qualche sfera).



Pasalic 6: ci prova anche, ma non riesce a trovare l’affondo vincente.



(Dal 20’ s.t. Miranchuk 6: appena entrato inquadra subito la porta, ma il gol questa volta non arriva).



Ilicic 5: serve buoni cross in area, ma non arriva mai il guizzo e spesso sceglie i destinatari sbagliati.



(Dal 1’ s.t. Malinovskyi 5,5: accresce subito la superiorità numerica in area piccola, spaventa Rui Patricio con un paio di tiri da fuori, poteva fare di più).



Zapata 5,5: sbaglia i movimenti, si fa anticipare da Smalling, che gli fa perdere la testa, il primo fulmine arriva al 21’ da fuori area. Alla fine trova il gol, ma viene annullato per fuorigioco.





All. Gasperini 6: come col Villarreal, la sua squadra subisce subito il colpo e affonda col bis, lui toglie un difensore per Muriel ed è la mossa giusta, bissata dall’ingresso di Malinovskyi e Miranchuk, ma sul più bello, col pari alla portata, subisce il poker.