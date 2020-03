Lecce-Atalanta 2-7



Gollini 6.5: non può nulla sui gol ma è provvidenziale in uscita su Lapadula



De Roon 6.5: gioca adattato in difesa ma sembra che sia il suo ruolo da sempre.



Caldara 6: non ha particolari difficoltà nel contenere Lapadula



Palomino 6.5: preciso nelle chiusure e pericoloso in area avversaria in due circostanze



Hateboer 6.5: importanti le sue discese sulla fascia. Unico neo sul gol di Saponara ma non è un errore decisivo.



Freuler 6.5: aiuta in fase di costruzione e cerca di limitare gli attacchi avversari.



Pasalic 7: sempre importanti i suoi inserimenti che mettono in difficoltà la difesa leccese.



Gosens 6.5: anche lui importante sulla corsia sinistra con cui porta palloni in area



Gomez 7: non entra nel tabellino dei marcatori ma è lui ad accendere la luce alle spalle degli attaccanti che realizzano. Va a prendere palla a centrocampo e illumina tra le linee, tutte le azioni passano da lui



(dal 23’s.t. Malinovskyi 7: entra e non fa sentire la mancanza di Gomez, gol e assist.)



Ilicic 7.5: quest’oggi nessuno è riuscito a fermarlo, tante giocate di qualità che hanno deliziato il pubblico. Entra anche nel tabellino dei marcatori



(dal 28’ st Muriel 6.5: entra quando la partita non ha più nulla da dire. Segna da ex senza esultare.)



Zapata 8: si dimostra bomber rapace sotto porta. Raccoglie ogni pallone che gli arriva in area per trasformarlo in gol.



(dal 40’ st Tameze sv)





All. Gasperini: non si può fare altro che alzarsi in piedi ed applaudire. Tranne il calo di attenzione sul 2-0 la sua squadra è perfetta per tecnica ed intensità. Gomez in versione regista e trequartista permette di far arrivare il pallone agli attaccanti che con le loro caratteristiche si completano perfettamente.