Musso 5: attento su Moro e Kyriakopoulos, esce per anticipare Ferguson ma non riesce a prevedere nessuno dei due gol



Scalvini 5: inoperoso per quasi tutto il primo tempo, contiene Sansone, non è al meglio, tiene in gioco tutti sulla rete di Sansone e Gasperini lo toglie.



(Dal 7' s.t Demiral 5: disattento).



Djimsiti 5,5: serve Højlund cercando la profondità, ma in difesa si fa scappare Orsolini e Zirkzee.



Palomino 5: dopo aver preso le misure su Barrow anticipa tutti i rossoblù strappando palla a Sansone, perfetto sul 10 rossoblù, non su Orsolini, che lo stata mi velocità per il gol che chiude la gara.



Zappacosta 5,5: schierato a sorpresa sulla sinistra, vince i contrasti con Ferguson e conquista i corner. Rimedia un giallo per fermare Soriano, si spegne col passare del tempo.



(Dal 34' s.t. Muriel 6: ci prova).



de Roon 6: a centrocampo i rossoblù non passano, lavoro duro nelle retrovie al momento giusto ma poteva fare di più.



Ederson 6: gli manca solo il gol, perfetto come dopo Freuler



Maehle 5: serve pochi cross ai compagni



Pasalic 6: sfortunato, dopo 20’ alza bandiera bianca



(Dal 24’ s.t. Boga 5,5: triangola con il tridente ma è poco incisivo



Lookman 5: Non è il solito goleador dribblomane a cui aveva abituato Gasperini.



(Dal 7' s.t. Zapata 5: non trova spazi).



Højlund 5,5: pecca di precisione e perde un paio di volte la palla in area piccola, ben limitato da Lucumí e Soumaoro.



All. Gasperini 6: aspetta forse troppo per cambiare qualcosa nella ripresa, non riesce l'aggancio dell'Inter