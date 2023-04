La Juventus e' reduce da quell'inferno contro l'Inter in Coppa Italia e sa benissimo che l'aspetta uno tostissimo come Sarri. Ma Allegri sa leggere la classifica e la prima cosa che vede e' che la Lazio e' la migliore difesa del campionato e se vi sembra poco fidatevi. Ha subito nessun gol nelle ultime sei di campionato e può allenarsi soltanto pensando a questo. Non ci sono certezze su Immobile dal primo minuto, in tutti i modi possibili la si guardi si finisce all'under.



Al contrario, dovessimo dare un'occhiata a Atalanta-Bologna non è semplice allinearsi nello stesso modo. Per dire che il gol - anche i bergamaschi non hanno coppe tra i piedi (per modo di dire) - sembra spunti da ogni parte. Gasp mischia e rimischia gli attaccanti, Thiago Motta sta facendo giocare i suoi splendidamente. Felsinei in gol una volta nelle ultime quattro dal 2019 qui, praticamente quattro anni fa, non ci credo che ancora una volta...



In Premier League ecco il ritorno di Lampard (da traghettatore però) al Chelsea, dopo l'allontanamento del maghetto Potter. Una stagione finora in altalena, oggi bisogna assolutamente non fare figuracce in casa Wolverhampton. Perchè c'è la Champions contro il Real Madrid. Gli Wolves debbono salvarsi senza perdere partite di questo genere.



In Bundesliga il Bayern rivuole indietro il malloppo sottrattogli in Coppa di Germania dal Friburgo, dopo essere subito andato in vantaggio. Perdendola addirittura in casa! Qui si invertono città, stadio e squadra vincitrice?



Lazio-Juventus under (quota 1,48)

Atalanta-Bologna gol (1,85)

Wolverhampton-Chelsea X (3,50)

Friburgo-Bayern 2 (1,45)