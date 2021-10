: battuto dal tiro Henderson (ma salvato da Demiral), può obiettivamente poco sul gol di Di Francesco.: non è al meglio e si vede, visto che va in difficoltà sia con Marchizza che con Pinamonti.(Dal 39’ p.t.: il suo ingresso permette a Gasperini di rinfoltire il centrocampo e aumentare l’efficacia della manovra).: partita di grande attenzione, non concede niente agli attaccanti azzurri.: si fa sorprendere dalla palla lunga di Stulac che pesca in area Di Francesco.: cerca di stare alto e anche se non lascia il segno, riesce a creare molti pericoli alla difesa azzurra. Si guadagna il rigore malamente fallito da Ilicic.(Dal 45’ s.t.: garanzia di quantità e qualità in mezzo al campo.: dai suoi piedi partono palloni che sembrano telecomandati. Giocatore prezioso per le rotazioni continue di Gasperini.(Dal 23’ s.t.: entra a risultato acquisito e quando l’Empoli che non riesce più ad aggredire l’area nerazzurra con vera pericolosità).: su e giù sulla fascia decine e decine di volte. La sua buona prestazione è una delle chiavi vincenti del match.: un gol da opportunista, uno da antologia e almeno 60’ di giocate da stropicciarsi gli occhi. Poi sbaglia il rigore ed esce. Questo è Josip, prendere o lasciare.(Dal 23’ s.t.: entra con il risultato praticamente al sicuro e se non fosse per il miracolo di Vicario sul suo colpo di testa ravvicinato, avrebbe anche iscritto il suo nome nel tabellino).: due assist che “basta spingere” e la torre che costringe Viti all’autogol. Prestazione maiuscola del croato, in questa gara il vero riferimento offensivo della squadra di Gasperini.: un assist da calcio a 5 per Ilicic e diverse accellarazioni che mandano in tilt la difesa azzurra. Vicario gli nega due volta la gioia del gol con due ottimi interventi.(Dal 1’ s.t.: si muove principalmente sulla fascia per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Alla fine mette la zampata che vale il poker bergamasco).: ormai non sorprende più, ma la qualità di gioco che riesce a offrire la sua squadra è davvero da applausi. Adesso ha pure una panchina lunga (e oggi mancavano pezzi da novanta come Pessina, Gosens e Hateboer) e può permettersi soluzioni a gara in corsi che diverse formazione del campionato possono solo sognarsi.