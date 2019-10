Gollini 6.5: si esalta in avvio, con due parate che chiudono lo specchio soprattutto a Milik. Altre tre parate di livello: non può nulla sulle reti di Maksimovic e Milik



Toloi 6.5: qualche sbavatura in una partita, comunque, segnata da due incredibili assist per i compagni



Djimsiti 5: l'uomo più in difficoltà della difesa, qualche errore piuttosto pesante che marchia la partita (20' st Kjaer 5.5: si segnala per il presunto fallo da rigore su Llorente non visto dal direttore di gara)



Palomino 6.5: schierato per qualche problema di Masiello, riesce a tenere bene sul suo fronte



Hateboer 6: protagonista nell'azione del gol del pareggio, scorazza senza soluzione di continuità sul fronte di competenza



Freuler 6: autore del gol del momentaneo pareggio, macchia la partita con l'errore che apre il campo al Napoli in occasione del raddoppio azzurro



De Roon 6.5: imposta, chiude: solita gara di spessore



Gosens 6: molto attivo ma poco produttivo



Gómez 5.5: partita opaca, pochi spunti meritevoli di menzione: non la gara che si aspettava (dal 29' st Muriel 6.5: mette dentro la sua corsa e gli effetti si vedono subito)



Pasalic 5.5: qualche errore, soprattutto uno che poteva cambiare l'inerzia del match con un diagonale fallito ampiamente nelle sue possibilità (dal 24' st Castagne 6: ci mette più sostanza del compagno a cui subentra)



Ilicic 7.5: il migliore dei suoi in fase offensiva, mette spesso in imbarazzo la difesa partenopea. Quasi consequenziale che sia lui a firmare il 2-2, sbaglia anche il clamoroso 2-3 a pochi metri da Meret



All. Gasperini 6.5: acciuffa il pareggio nel finale, domina per larghi tratti al San Paolo. La sua Atalanta continua a stupire