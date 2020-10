Napoli-Atalanta 4-1ATALANTAavrebbe potuto fare qualcosa in più sul gol del 4-0. Per il resto il Napoli arriva ovunque e il passivo è pesante.giornata molto impegnativa per lui. Si trova sempre in inferiorità numerica nel difendere.Osimhen è veramente incontenibile, non riesce mai ad arginarlo e va chiaramente in apnea. Unica nota positiva della giornata è la giocata che ha favorito il gol di Lammers.Politano gli causa il mal di testa con le continue sterzate e non riesce mai a contenerlo (dal 1' s.t.nella ripresa il Napoli spinge meno, ma è bravo anche lui a tenere botta sulle sortite offensive azzurre).apporto praticamente inesistente su quella fascia. Pecca troppo in fase di copertura, lasciando solo Toloi in diverse occasioni.mai nel vivo del gioco. Mancano soprattutto i suoi inserimenti, solitamente uno dei punti forti dell'Atalanta.molto male in fase di interdizione. Con un assetto del genere da parte del Napoli ci si aspetta una mano in più da parte sua.l'unico che cerca di dare la scossa nell'Atalanta è lui. Ma non basta contro questo Napoli (dal 10' s.t.buoni i suoi movimenti, riesce a trovare il gol dell'1-4 per l'Atalanta con un buon inserimento).in campo si vede il parente lontano dell'esterno che negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra i primi esterni mancini della Serie A. Inesistente in fase offensiva, saltato con troppa facilità lì dietro (dal 36' s.t.).Gasperini gli dà fiducia dal primo minuto ma il rientro in campo non è come lo immaginava. Troppo difficile contro questo Napoli, c'è ancora bisogno di tempo per vedere il miglior Ilicic (dal 18' s.t.non incide dal suo ingresso).Manolas riesce ad annullarlo totalmente. Manca il solito supporto del centrocampo e resta troppo isolato lì davanti (dal 1' s.t.dà un po' di vivacità ma non basta).la sua Atalanta viene demolita dal Napoli già nel primo tempo. Il suo punto di forza è sempre stato l'intensità, ma l'avversario oggi ne ha avuta molta di più.