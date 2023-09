Verona-Atalanta 0-1



Carnesecchi 6,5: si fa valere soprattutto nel secondo tempo, quando le azioni offensive avversarie si fanno più pericolose. Sempre attento



Toloi 6,5: partita robusta, di grande corsa e attenzione.

(dal 33' s.t. Scalvini: s.v.)



Djimsiti 7: partita di grande intensità. Forte di fisico, fa valere tutta la sua stazza.



Kolasinac 6,5: anche per lui tanta corsa e tanta forza. Bene sia in fase difensiva che in fase di impostazione.



Holm 6,5: inizia la gara in modo scoppiettante, nel vivo dell'azione. Esce a fine primo tempo.

(dal 1' s.t.Hateboer 6,5: inizia in modo compassato, poi trova i giusti spazi e si rende anche pericoloso. Sfiora il gol del raddoppio.)



De Roon 7: smista molti palloni, giocando in verticale in modo veloce e preciso.



Ederson 6: qualche errore soprattutto nella fase conclusiva dell'azione.



Ruggeri 6,5: partita di grande intensità. Esce stremato. Bene anche in aiuto ai compagni.

(dal 45' s.t. Palomino: s.v.)



Koopmeiners 7,5: partita molto importante. Sempre nel vivo dell'azione fino all'ultimo minuto. Gol vittoria e tante altre occasioni molto pericolose.



Pasalic 5,5: gara non giocata alla grande. Errori di lettura e imprecisione sotto porta che potevano essere evitati.

(dal 27' s.t. Miranchuk 6: si fa sentire sotto porta. Partita sicuramente sopra la sufficienza.)



Lookman 6: parte abbastanza bene, ma si spegne sul finir del primo tempo.

(1 s.t. Ketelaere 7: giocatore in continua crescita. Va vicino al gol e offre numerosi palloni molto interessanti per i compagni.)



All. Gasperini 6,5: Atalanta in netta crescita, che però deve ancora imparare a chiudere la gara. Lettura della partita comunque sempre attenta.