Atalanta-Genoa 2-2



Gollini 6: non ce ne è bisogno, ma sul primo tiro in porta di Sanabria si fa vedere reattivo. I suoi non lo aiutano in occasione dei gol, ma lui fa il miracolo su Pinamonti al 38’.



Toloi 6: agli altoparlanti attribuiscono il gol a Djimsiti, ma è sua la zucca che svetta sopra a tutti e insacca. Male in difesa, dove non prevede Sanabria che va libero in gol. Malissimo, non marca nemmeno Pinamonti e anche nella ripresa gli regala la sfera in area.



Djimsiti 5,5: Behrami lo accerchia, nell’azione del raddoppio del Genoa commette ingenuamente fallo su Biraschi. Duella con Pinamonti e lo abbatte. Bellissima la girata sotto porta al 27' st, peccato che Perin ci arrivi. La difesa oggi va meglio in attacco.



Palomino 5,5: deve fermare Sanabria, ma il salvataggio al 16’ su una palla persa dai suoi a pochi passi dalla linea di porta è provvidenziale. In difficoltà su Pinamonti. Al 10’ s.t. dimostra i aver preso le misure su Sturaro.



Hateboer 5: un po’ la pecora nera dalla mediana in avanti di questa Atalanta, deve sostituire Castagne ma l’entrata su Sturaro ormai defilato è ingenua e l’Atalanta la paga troppo cara. Si fa rubare palla da Criscito.



de Roon 5,5: non riesce a trattenere Sturaro che gli scappa via e fa male alla Dea in più occasioni. Si riprende nella ripresa, mandando in area piccola palloni preziosi.



Pasalic 5,5: sfiora il gol nei primi minuti con un tiro potente, cerca di farsi sempre vedere in avanti ma la concorrenza è alta e non è la prima scelta. Si becca il giallo e il mister lo toglie.



(Dal 9’ st Freuler 6: fa il suo compitino, ma i rossoblù pressano e smorzano, poi sfiora la rete).



Gosens 6: alla ricerca dell’ennesimo gol, si spinge spesso in avanti, qualche problema nel disimpegno. Meno brillante del solito, Behrami gli soffia palla. Tiro al volo in porta ha fatto sussultare la curva.



Gomez 6,5: Romero gli sta addosso, soprattutto dopo il suo primo tiro in diagonale che aveva inquadrato la porta. Tornato a battere il corner, centra la mischia nerazzurra per il primo gol e azzecca il passaggio sulla sinistra per Zapata che dà l’avvio al secondo gol. Gli manca sempre e solo la rete, la sfiora al 4’ s.t. Sbaglia qualche passaggio di troppo in area piccola.



Ilicic 7,5: fa filtrare le sfere verso il capitano è il solito mago, ma i compagni faticano a fare lo stesso con lui. Da applausi i passaggi filtranti per Zapata e la rete correndo dagli 11 metri fin troppo facile per lui. Continua a filtrarla per tutti, ma al 40’ è solo davanti a Perin e gliela calcia addosso. Fa tremare Perin e la porta la sua punizione al 6' st.



(Dal 31’ s.t. Muriel 6: cerca un fallo in area piccola sperando in un rigore).



Zapata 6,5: l’1-2 con Ilicic riesce alla perfezione, manca solo l’ultimo passaggio ma la pantera è bloccata dai difensori rossoblù che non ci pensano due volte a trattenerlo per la maglia. Autore dell’assist sul secondo palo per Toloi, si ripete al 36’ con lo sloveno.



(Dal 17’ s.t. Malinovskyi 6: cerca i filtranti per l’area di rigore, buoni i cross, vicino al gol).





All. Gasperini 6: si arrabbia moltissimo quando l’arbitro non fischia per le trattenute dei genoani nei confronti di Zapata.