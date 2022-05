Spezia-Atalanta 1-3



Musso 6: un po’ indeciso sull’uscita su Verde lanciato a rete, poi normale amministrazione.

De Roon 6: cresce nella ripresa dopo un primo tempo non perfetto.

Palomino 6: senza infamia e senza lode. (1’ st Demiral 6,5: sovrasta Gyasi e di testa fornisce l’assist che riporta in vantaggio la Dea)

Djimsiti 6,5: una rete pesantissima che consente ancora speranze europee.

Mahele 6,5: sembra frenato, forse per il gran caldo, ma si fa apprezzare in ambo le fasi. (42’ st Pessina sv)

Freuler 6: sbaglia davanti a Provedel lo stop per un facile gol da due passi. (14’ st Hateboer 6: grande corsa e sostanza)

Koopmeiners 7: dispensa giocate di prim’ordine e dal suo piede partono giocate invitanti.

Zappacosta 6: non protegge su Bastoni nel primo tempo poi però daà il pallone a Muriel per l’assist a Pasalic che chiude il match.

Pasalic 6: non esaltante come in altre occasioni, ma pennella la rete che chiude la partita.

Malinovskyi 6,5: dal suo piede parte l’azione del vantaggio, e spesso mette in apprensione la difesa ligure. (14’ st Boga 6: entra e riaccende i giri del motore del reparto avanzato)

Muriel 7,5: ci si diverte come al Luna Park. Nasconde la sfera sul primo gol, poi va a centimetri dal secondo, infine assist per Pasalic: cosa chiedere di più?

All. Gasperini 7: la prestazione c’è ed anche i cambi nella ripresa sono quelli che fanno volare la Dea.