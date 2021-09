il jet lag di Musso è un lontano ricordo, ma il portiere para rigori stasera non ne para nemmeno uno. Ma è bravo Vlahovic.: il capitano è meno decisivo del solito nelle retrovie, Sottil gli scappa via.il ministro della difesa fa l’impossibile per spegnere Sottil e Vlahovic, sotto la sua giurisdizione anche Duncan non trova la rete.raccoglie la sfera e la mette dentro al momento giusto, ma la Var annulla. Atterra Bonaventura a inizio ripresa portando subito la Dea sotto di due. Male, sbaglia davanti alla porta.dopo due settimane di allenamento privato col Gasp serve una sfera al bacio a Zapata, poi duella con Biraghi e batte bene la punizione. Ben arrivato.al posto di de Roon al centro della mediana sfreccia più volte in profondità ma ha anche qualche vuoto in difesa.(Dal 37' s.t.).lo svizzero limita Sottil, si fa vedere anche in area piccola, sufficiente.(Dal 40' s.t.ma sarà utile).preservato Gosens per la Champions, l’ala danese che con la sua nazionale segna e fa faville non è altrettanto fortunato con la Dea. Intercetta nolente il tiro di Vlahovic che porta al rigore del vantaggio ospite.(Dal 5’ s.t.entra e guadagna il rigore che riapre la partita, bene, a Vila-real servirà).il trequartista azzurro serve subito buoni palloni all’attacco, ma non è nella migliore delle condizioni.è la sua occasione, Biraghi però legge i suoi movimenti. Batte bene gli angoli ma non basta. Male, il mister lo leva(Dal 5’ s.t.: il feeling con Zapata si rinsalda al suo ingresso in campo ma non arriva il guizzo vincente)il panterone ce la fa, stringe i denti e quasi fa gol dopo nemmeno 1’, peccato che poi sia in fuorigioco sul gol di Djimsiti. Al 10’ s.t. si mangia il gol della speranza e poi continua ancora con altri errori. Trasforma il rigore ma serve ben altro col Villarreal e questa Serie A.(Dal 37' s.t.).risparmia Gosens e Malinovskyi fino alla ripresa, non si considera in emergenza ma il mercato è finito e questa volta non ci sono i Lammers a subentrare, la Dea è ingenua e non concretizza. Ancora.