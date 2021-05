Parma-Atalanta 2-5Sportiello 6: da senza voto per grandi parti della gara, controlla la difesa dalla sua area di rigore; un’uscita decisiva di piede su PellèDjimsiti 6,5: anticipi e chiusure precise, soprattutto su Gervinho; si fa vedere anche sotto porta ma Sepe respingeRomero 6: gli attaccanti del Parma non creano praticamente mai problemi alla retroguardia nerazzurra nella prima ora di gioco; poi qualche disattenzionePalomino 6: fa spallate con Cornelius e concede qualche fallo di troppo ma tiene lontano i pericoli dalla sua area; cala nella ripresaMaehle 6,5: affonda spesso sulla destra mettendo in difficoltà Gagliolo, serve Zapata perfettamente ma lui colpisce la traversaDe Roon 7: diversi duelli vinti in velocità con Gervinho e ci mette tanta intensitàFreuler 6,5: ordine e ritmo in mezzo al campo per una partita ampiamente sufficiente(Dal 31’ s.t. Pasalic 6,5: entra e serve l’assist per Muriel)Gosens 6: meno spinta del solito ma si fa sempre vedere sulla fascia pronto a colpire(Dal 23’ s.t. Hateboer 6: spinta aggiunta in contropiede)Ilicic 7,5: disegna calcio con il suo sinistro tra finezze, colpi di tacco e passaggi filtranti velenosi(Dal 1’ s.t. Pessina 7: entra nella ripresa e segna dopo cinque minuti con un diagonale perfetto)Malinovskyi 7,5: porta in vantaggio la sua squadra con un gran sinistro a fil di palo; gran giocate con il suo piede vellutato(Dal 12’ s.t. Mirancuk 6,5: segna il quinto gol con una sassata)Zapata 6: fa a sportellate con la difesa ducale ma si mangia una rete colpendo la traversa in area piccola a portiere battuto(Dal 1’ s.t. Muriel 8: appena entrato serve l’assist vincente per Pessina, poi una splendida doppietta)All. Gasperini 8: si presenta a Parma con due squadre; domina la partita, rischia qualcosa ma ottiene una vittoria importante